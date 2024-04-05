"هاتريك" يزعج محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

اشتعل سباق هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب الموسم من نهايته، بعدما اقتحم لاعب جديد الصراع بشكل قوي، عبر نجم تشيلسي الشاب كول بالمر الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في لقاء فوز فريقه على مانشستر يونايتد أمس الخميس بنتيجة (4-3)، في مباراة لحساب الجولة 31 من عمر "البريمييرليغ".

وسجل بالمر أول ثلاثية في مسيرته ليصبح اللاعب رقم 200 الذي يسجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تقدم إلى وصافة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد 16 هدفاً، متساوٍ بذلك مع ثلاثة لاعبين أخرين في المركز الثاني بترتيب الهدافين، هم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وأولي واتكينز مهاجم استون فيلا، ودومينيك سولانكي لاعب بورنموث، في قائمة يتصدرها النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي برصيد 18 هدف.

كما أصبح بالمر ابن 21 عاماً و329 يوماً ثالث أصغر لاعب يسجل ثلاثة أهداف أو اكثر في مباراة واحدة ضد فريق مانشستر يونايتد في "البريميرليغ" بعد كل من روميلو لوكاكو (20 عاماً و6 أيام) وذلك في مايو من عام 2013، ويدفيد بنتلي (21 عاماً و158 يوماً) في فبراير من عام 2006.