ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي.. وصلاح يخرج غاضباً (فيديو)

استعاد ليفربول صدارة الترتيب، في السباق المثير على لقب الدوري الإنجليزي، بعد أن أمنت تسديدة أليكسيس ماك أليستر القوية وضربة رأس متأخرة من كودي جاكبو الفوز الصعب 3-1، على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، الخميس.

ورفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة من 30 مباراة، متفوقاً بفارق نقطتين على آرسنال، ثاني الترتيب وثلاث نقاط على حامل اللقب مانشستر سيتي، وكلاهما فاز يوم الأربعاء لزيادة الضغط على ليفربول.

وبدا أن الهدف الافتتاحي الغريب الذي سجله داروين نونيز في الدقيقة 17، بعد أن أغلق المساحة أمام الحارس إيفو غربيتش وأوقف محاولته لتشتيت الكرة، وحولها إلى الشباك سيفتح الباب على مصراعيه، في سعي ليفربول لتحقيق الفوز الذي يحتاجه لإزاحة آرسنال من الصدارة.

لكن فريق المدرب يورغن كلوب، كان بعيداً عن أفضل مستوياته وصعق شيفيلد يونايتد جمهور ملعب أنفيلد بعد وقت قليل من نهاية الاستراحة، حين سجل كونور برادلي هدف التعادل بالخطأ في مرمى فريقه.

وخرج النجم المصري محمد صلاح في توقيت مبكر من الشوط الثاني، وسط حالة من الغضب وعدم الرضا من جانب هداف "الريدز"، وبدا أن الفريق الضيف قادر على التماسك والخروج بنقطة صادمة، قبل أن تصل كرة حائرة إلى ماك أليستر في الدقيقة 76 ليطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى في الزاوية العليا.

