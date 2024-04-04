ليفركوزن يواصل موسمه الأسطوري.. تأهل إلى نهائي الكأس

لحق باير ليفركوزن متصدر البوندسليغا بكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه فورتونا دوسلدورف من الدرجة الثانية 4 – 0، ، في نصف النهائي.

وحسم ليفركوزن المتوج باللقب عام 1993 النتيجة في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر الهولندي جيريمي فريمبونغ (7) والمغربي أمين عدلي (20) وفلوريان فيرتس (35)، قبل أن يضيف الأخير هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الشوط الثاني (60 من ركلة جزاء).

وحافظ ليفركوزن على سجله خالياً من الخسارة هذا الموسم الأسطوري في مختلف المسابقات ضمن سلسلة من 40 مباراة حقق خلالها 35 فوزاً مقابل 5 تعادلات.

وهي المرة الخامسة التي يبلغ فيها ليفركوزن المباراة النهائية لمسابقة الكأس.

ويحارب ليفركوزن على 3 جبهات، إذ إضافةً إلى بلوغه نهائي الكأس، اقترب من اللقب الأول في تاريخه في الدوري بعد ابتعاده بفارق 13 نقطة قبل 7 مراحل من نهاية الموسم عن مطارده المباشر بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الـ11 الأخيرة، ومسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، حيث بلغ ربع النهائي وسيواجه وست هام الإنجليزي، وبالتالي يمكنه تعزيز سجله الذي يتضمن على الخصوص الوصافة في مرات عدة (في الدوري أعوام 1997 و1999 و2000 و2002 و2011) والكأس المحلية أعوام 2002 و2009 و2020 ودوري أبطال أوروبا في عام 2002.

من ناحيته، سقط دوسلدورف، المتوج بلقب الكأس مرتين في 1979 و1980 وحل وصيفاً أعوام 1937 و1957 و1958 و1962 و1978، في أوّل اختبار حقيقي له في المسابقة، حيث لم يسبق له أن واجه أي فريق من «بوندسليغا» في طريقه إلى المربع الذهبي.

وأقدم الإسباني شابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، على إجراء تبديلين على التشكيلة الفائزة على هوفنهايم 2 - 1 في الدوري، السبت، فأشرك الكرواتي يوزيب ستانيشيتش أساسياً في الدفاع وعدلي على الجهة اليمنى بدلاً من يوناس هوفهان، واحتفظ بالمهاجم التشيكي باتريك شيك في المقدمة.

ولم ينتظر ليفركوزن أكثر من 7 دقائق بعد صافرة البداية لإيجاد ثغرة في دفاع ضيفه بعد تمريرة من السويسري غرانيت تشاكا داخل المنطقة لم يتعامل معها شيك بشكل صحيح لتصل إلى المدافع فريمبونغ الذي سددها بقوة في سقف المرمى.

وأضاف الدولي المغربي عدلي الهدف الثاني بعد تمريرة من فيرتس على الجهة اليسرى فاخترق منطقة فورتونا وسدد كرة زاحفة عجز الحارس فلوريان كاستنماير عن صدها (20)، وارتكب الأخير خطأ في تشتيت الكرة فوصلت إلى عدلي الذي مررها إلى فريتس داخل المنطقة فراوغ المدافع المخضرم أندري هوفمان وسددها بين الأخير وحارس مرماه (35).

وواصل ليفركوزن استعراضه في الشوط الثاني، فأضاف الرابع عبر فيرتس من ركلة جزاء بعد لمسة يد على ماتياس تسيمرمان أكد صحتها حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» وترجمها فيرتز بنجاح (60).

وتعود المواجهة الأخيرة بين الفريقين إلى عام 2020 في الدوري، حيث فاز باير ليفركوزن في عقر داره 3 – 0، كما حقق سلسلة من 7 انتصارات أمام دوسلدورف في مختلف المسابقات.

وكان كايزرسلاوترن أنهى مغامرة جاره ومضيفه ساربروكن من الدرجة الثالثة بالفوز عليه 2 - 0 الثلاثاء في نصف النهائي الآخر، وبلغ النهائي لأول مرة منذ 2003.

وتقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين في 25 مايو المقبل.