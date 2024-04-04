اتحاد الكرة المصري يعلن عقوبات "السوبر".. إيقاف شيكابالا وتغريمه

فرضت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات على ناديي الزمالك والأهلي، بعد أحداث مباراة القمة في نهائي كأس مصر بالسعودية.

وفقاً لتقرير مراقب المباراة، عادل محفوظ، تمّ إيقاف نجم الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ونبيل عماد "دونغا" مباراتين، مع تغريمهما 25 ألف جنيه مصري لكل لاعب.

وفرضت اللجنة أيضاً غرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري على النادي الأهلي، بسبب هتافات جماهيره المسيئة خلال المباراة.