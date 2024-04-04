إطلاق سراح روبياليس بعد ساعات من اعتقاله

ألقي القبض على الرئيس السابق للاتحاد الملكي الإسباني، لويس روبياليس، في مطار أدولفو سواريز بالعاصمة الإسبانية، الأربعاء، لدى عودته المبكرة إلى إسبانيا قادماً من جمهورية الدومينيكان، وتم إطلاق سراحه بعد فترة وجيزة، حيث سينتظر استدعاءه من قبل قاضية تحقق في احتمالية تورطه في جريمة فساد.

وبعد أن هبطت الطائرة التي كان يستقلها إلى المطار اقتاده رجال الشرطة إلى مرافق الحرس المدني في المرفئ الجوي، حيث تعرفوا عليه وصادروا أجهزته المحمولة وأخذوا أقواله، كما طلبت القاضية.

وسيكون الأمر متروكاً للقاضية لتتخذ قراراً بشأن موعد استدعاء الرئيس السابق للاتحاد، والذي كان يرغب بمحض إرادته في العودة في أقرب وقت ممكن والمثول أمام القضاء، وفقا لمصادر من هيئة الدفاع عنه.

وكان من المقرر أن يعود روبياليس إلى إسبانيا من جمهورية الدومينيكان السبت المقبل، لكنه قدم موعد عودته إلى الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من قيام تفتيش منزله في الدولة الكاريبية حيث أقام هناك لبضعة أشهر.

وكان روبياليس قد سافر إلى الدومينيكان، التي لا تربطها اتفاقات مع إسبانيا بشأن تسليم المطلوبين قضائياً، علما بأنه مهدد بالحبس في قضية الاعتداء الجنسي، بينما ما تزال التحقيقات جارية في مزاعم الفساد.