مبابي يقود باريس سان جيرمان إلى نهائي ناري في كأس فرنسا

تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا، بعد فوزه على ضيفه رين، بهدف دون رد من توقيع كليان مبابي، في مباراة نصف نهائي البطولة، الأربعاء.

وبعد أن أهدر مبابي ضربة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 37، عاد المهاجم الموهوب، وافتتح التسجيل بعد مرور 3 دقائق فقط من هجمة مرتدة على ملعب بارك دي برانس.

وبهذه النتيجة، ضرب الـ"بي إس جي" موعداً ناريا في النهائي مع ليون، الذي كان أول المتأهلين بعدما تغلب مساء الثلاثاء على فالينسيان بثلاثية نظيفة.

يشار إلى أن المباراة النهائية لكأس فرنسا ستقام في 25 مايو المقبل.

ويطمح سان جيرمان، الذي ودع المسابقة في ثمن النهائي بالموسمين الأخيرين على يد نيس ومرسيليا توالياً، إلى استعادة سيطرته على الكأس التي توج بها 6 مرات في المواسم التسعة الأخيرة، في سعيه إلى الثلاثية، حيث يتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه بريست، ويخوض ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي برشلونة الإسباني.

في المقابل، يأمل ليون المتوج بلقب المسابقة 5 مرات؛ بينها واحدة على حساب باريس سان جيرمان بالذات 1-0 في عام 2008، في إنقاذ موسمه الذي استهله بنتائج مخيبة جداً وضعته في الثلث الأخير من جدول الترتيب قبل أن يتنفس الصعداء في المراحل الأخيرة ويرتقي إلى المركز العاشر بعد تعاقده مع المدرب بيار ساج.