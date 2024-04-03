"ميسي الصغير" يقود إنتر ميامي للقب في أمريكا

نجح نجل اسطورة كرة القدم الأرجنتينية ميسي اللاعب الصاعد تياغو ميسي، في قياده فريقه إنتر ميامي الأمريكي تحت 12 عاما، للتتويج بكأس دولية أقيمت في أمريكا، بعدما سجل هدفا في المباراة النهائية، بالبطولة التي نظمت في مدينة كيسيمي بولاية فلوريدا، بمشاركة أكثر من 300 فريق بينهم 30 فريقا دوليا.

وسجل تياغو ميسي هدفا في فوز فريقه على فلوريدا كراز برباعية دون رد ويمنحه لقب البطولة، بعد أن انضم تياغو ميسي إلى أكاديمية نادي إنتر ميامي بعد تعاقد الفريق الأمريكي مع والده في الصيف الماضي.

كما ويضم نادي إنتر ميامي ضمن صفوفه إلى جانب تياغو ميسي، اللاعب بنجامين سواريز، نجل مهاجم برشلونة الأسبق لويس سواريز الذي انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة للفريق لأول بنادي إنتر ميامي.