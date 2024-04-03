نجم الأهلي المصري مهدد بالسجن.. بيراميدز يشعل الأزمة

تواصلت ردود الأفعال على واقعة صفع نجم الأهلي المصري حسين الشحات للاعب بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، والتي حدثت في شهر يوليو الماضي ولكنها لازالت في دائرة المحاكم حتى الأن، حيث أصدر نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، بيانا أكد من خلاله دعم لاعبه المغربي محمد الشيبي، في أزمته مع جناح نادي الأهلي، الدولي المصري حسين الشحات.

ونشدت مشادة بين الشحات والشيبي عقب مباراة فريقيهما في يوليو الماضي ببطولة الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد، وبعد المباراة، قام الشحات بصفع اللاعب المغربي على وجهه.

وأقام الشيبي دعوى قضائية ضد الشحات بعد اعتداء الأخير عليه، وأحالت النيابة العامة الدولي المصري إلى محكمة جنح مدينة نصر، وتم تحديد جلسة بتاريخ 18 أبريل الجاري للنظر في القضية، والتي قد تشهد حكم على لاعب الأهلي خاصة بعد اعترافه واعتذاره للاعب.

وقال نادي بيراميدز في بيانه: "في ظل متابعة إدارة نادي بيراميدز للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة في الوسط الرياضي المصري، بشأن واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على لاعبنا الدولي المغربي محمد الشيبي، عقب انتهاء مباراة الفريقين يوم 23 يوليو 2023 في الدوري الممتاز، يود نادي بيراميدز تأكيد دعمه الكامل للاعب الشيبي".

وأضاف البيان: "لن يتردد النادي في تقديم العون والدعم اللازمين على المستويين المحلي أو الدولي للاعب الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر".

وكان نادي الأهلي المصري قد أكد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي،الثلاثاء، أنه قام بإرسال خطاب لاتحاد الكرة المصري لاستبيان الموقف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم حسم الأمر.

وكشف الأهلي أن الخطاب كان نصه "نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة 18 أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات، بالمخالفة الصارخة للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي".

وتابع: "يحترم بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية، كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستوريا في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، ويؤكد أن قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر، لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة".

وأكمل البيان: "من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول إن ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث إن الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية، لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسلطات الجنائية المحلية بالدولة".