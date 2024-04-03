محمد صلاح في مهمة خاصة.. العميل «0011»

أثار الظهور الأخير للدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في الساعات الماضية، حالة واسعة من الدهشة لدى جمهور كرة القدم العالمية بصورة عامة، وعشاق «الفرعون» المصري ونادي ليفربول على وجه التحديد.

ونشرت الحسابات الرسمية لـ «ليفربول» على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمحمد صلاح لدى وصوله إلى مركز تدريب «أكسا»، وظهر صلاح وهو يبتسم بكامل أناقته مرتدياً بدلة رسمية سوداء اللون.

وعلق الحساب الرسمي لـ «ليفربول» باللغة العربية على الصورة قائلاً: «العميل 0011، يبدو أن صلاح لديه مهمة خاصة اليوم».

وأثارت رسالة ليفربول جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن النادي الإنجليزي لم يكشف عن تفاصيل المهمة، أو سبب ارتداء محمد صلاح للبدلة الرسمية.