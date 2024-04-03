غوارديولا: هالاند أفضل مهاجم في العالم

طالب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي باحترام النروجي إرلينغ هالاند "أفضل مهاجم في العالم"، بعد تعرّضه لانتقادات لاذعة من قبل اللاعب الإيرلندي السابق روي كين. وقال كين، القائد السابق لمانشستر يونايتد، لقناة سكاي سبورتس إن "المستوى العام" لهالاند "متواضع جداً" بما يشبه "لاعبي الدرجة الرابعة".

جاءت الانتقادات بعد الأداء الباهت لهالاند خلال تعادل سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الماضية، من دون أهداف مع أرسنال الاحد في البرميرليغ. ورغم غياب ابن الثالثة والعشرين لبعض فترات هذا الموسم بسبب الاصابة، يتصدّر هالاند ترتيب الهدافين في الدوري (18). وسجّل 52 هدفاً في مختلف المسابقات عندما رفع رجال غوارديولا ألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري والكأس في إنجلترا.

لم تعجب تصريحات كين غوارديولا، معتبراً أن أي لوم على التعادل مع أرسنال يجب أن يتحمّله الفريق بأكمله "لا أتفق معه، على الاطلاق. هو أفضل مهاجم في العالم وساعدنا على الفوز بألقابنا الموسم الماضي. إرلينغ استثنائي".