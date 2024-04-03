ليستر سيتي يعلن تعرضه لخسائر مادية فادحة

أعلن نادي ليستر سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، تعرضه لخسارة قيمتها 89.7 مليون جنيه إسترليني (112.73 مليون دولار) قبل خصم الضرائب لموسم 2022-2023، والذي انتهى بهبوط الفريق من الدوري الممتاز.

وقد يواجه ليستر خصم نقاط بعدما احالته رابطة الدوري الممتاز إلى لجنة مستقلة في مارس الماضي، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الإنفاق في المسابقة، وأقام النادي دعوتين قضائيتين ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة دوري كرة القدم.

وتكبد ليستر خسارة قياسية للنادي بلغت 92.5 مليون جنيه إسترليني لموسم 2021-2022 بينما أعلن عن خسارة قبل الضرائب قدرها 33.1 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

وقالت المديرة التنفيذية لليستر، سوزان ويلان، في بيان: "بعد فترة طويلة من النمو والنجاح للنادي خلال العقد الماضي، كان موسم 2022-2023 بمثابة انتكاسة كبيرة، وستكون عواقبها محسوسة لبعض الوقت، أي موسم يتسم بمثل هذا الأداء الضعيف على أرض الملعب يشكل تحديات مالية، لا سيما من منظور قواعد الربحية والاستدامة الحالية للعبة".

ويُسمح لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاثة مواسم.

وفي حالة إدانته، فقد يصبح ليستر ثالث نادٍ يواجه خصماً للنقاط، بسبب خرق قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي بعد إيفرتون ونوتنغهام فورست. وكان ليستر ينتمي للدوري الممتاز اثناء حدوث الخسائر المالية.