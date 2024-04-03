أسهم في 5 أهداف.. "هاتريك" رونالدو يقود النصر لانتصار ساحق بالثمانية

سجل كريستيانو رونالدو، 3 أهداف وصنع هدفين ليقود النصر لفوز عريض 8-0، على أبها في دوري روشن السعودي، الثلاثاء.

وافتتح رونالدو التسجيل للنصر بعد مرور 11 دقيقة عبر ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها قوية لتصطدم الكرة بحارس أبها وتسكن الشباك، واضاف قائد النصر الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ركلة حرة أخرى من مسافة بعيدة.

ولعب رونالدو تمريرة عرضية منخفضة من داخل المنطقة في الدقيقة 33 وجدت السنغالي ساديو ماني، الذي وضع الكرة في الشباك بتسديدة مباشرة ليسجل الهدف الثالث.

وتكفل النجم البرتغالي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 42 بعدما حصل على تمريرة بينية ضربت دفاع أبها ليضع الكرة من خارج المنطقة فوق حارس أبها.

وصنع رونالدو الهدف الخامس بعد دقيقتين فقط، بتمريرة عرضية ذكية إلى عبد المجيد الصليهم، الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك الخالية.

ورغم خروج رونالدو من المباراة بين الشوطين، إلا أن النصر واصل توهجه بعدما أضاف عبد الرحمن غريب الهدف السادس بعد مرور 6 دقائق من نهاية الاستراحة بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

وأضاف البديل عبد العزيز العليوة الهدفين السابع والثامن للنصر في الدقيقتين 63 و86 ليترك بصمته في مهرجان أهداف فريقه.

ورفع النصر رصيده بهذا الانتصار العريض إلى 62 نقطة في المركز الثاني في الترتيب، متأخراً بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر الذي فاز 3-0 على الأخدود في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

فيما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير متأخراً بفارق نقطتين عن مراكز النجاة من الهبوط.