مفاجأة.. نيمار يبلغ لاعبي سانتوس برحيله عن الهلال السعودي قبل نهاية عقده

كشفت وسائل إعلام برازيلية عن مفاجأة مدوية بشأن النجم نيمار جونيور ومستقبله مع الهلال السعودي.

قالت صحيفة "يو أو إل سبورت" إن الدولي البرازيلي أبلغ لاعبي فريقه السابق سانتوس أنه سيغادر "الزعيم" في 2025.

وأوضحت: "نيمار شاهد مباراة سانتوس أمام بالميراس في نهائي بطولة باوليستا، والتقى مع لاعبي الفريق والموظفين في النادي البرازيلي".

وأضافت: "أكد اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً أنه سيعود إلى الدوري البرازيلي بداية من موسم 2025 الذي ينطلق في شهر أبريل، ما يعني أنه سيغادر الهلال السعودي قبل نهاية عقده بشهرين".

يذكر أن نيمار جونيور انضم إلى الهلال السعودي قادماً من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي مقابل 90 مليون يورو، ولكن شارك في خمس مباريات فقط في الدوري السعودي، بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.