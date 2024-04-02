صدمة للهلال السعودي.. تحديد مدة غياب هداف الفريق ميتروفتيش

كشف نادي الهلال السعودي مدة غياب مهاجمه الصربي، ميتروفيتش عن المشاركة في المباريات بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام الشباب في كلاسيكو الرياض.

ونشر النادي بيان رسمي، كشف خلاله عن تفاصيل إصابة مهاجمه الصربي التي تعرض لها في مواجهة الشباب، حيث أن الزعيم أكد أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلية الخلفية.

وكان ميتروفيتش قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الساق غادر على آثرها أرض الملعب خلال مواجهة الهلال ضد الشباب في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول ليشارك بديلًا له المهاجم صالح الشهري.

وقال بيان الهلال أن اللاعب من المقرر أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع مقبلة، وهي الفترة التي سيغيب فيها اللاعب عن مباريات الفريق.

وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش مع الهلال السعودي 22 هدفًا ويحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، خلف هداف النصر كريستيانو رونالدو متصدر القائمة برصيد 26 هدفًا.

وكان الهلال السعودي قد تعاقد مع ميتروفيتش في صيف 2023 الماضي قادمًا من نادي فولهام الإنجليزي في صفقة انتقال نهائي.