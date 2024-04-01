الأهلي يقابل الزمالك في السعودية.. أضخم اتفاق في تاريخ الكرة المصرية

تفاجأ الجمهور المصري بخبر خوض مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بالدوري المصري في السعودية، في منتصف الشهر الحالي، وسط أنباء تؤكد أنه الاتفاق الأضخم في تاريخ كرة القدم المصرية.

ونقلا عن مواقع مصرية أكد مصدر برابطة الأندية المصرية تفاصيل الاتفاق مع المملكة العربية السعودية من أجل إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري بالمملكة، موضحاً العوائد من نقل اللقاء إلى هناك، وذلك بعد نجاح مباراة نهائي كأس مصر خلال مارس الماضي والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 2-0.

وقال المصدر: "لعب مباراتي الأهلي والزمالك في السعودية هو الاتفاق الأضخم والأعلى ماليًا في تاريخ الكرة المصرية، المفاوضات استمرت على مدار الأشهر الماضية بين رابطة الأندية والشركة المتحدة والجانب السعودي".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم 15 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل بينهما بالدوري المصري، وقد تم نقل اللقاء إلى السعودية بناء على الاتفاق الجديد.

وتابع المصدر: “ناديا الأهلي والزمالك سيحصلان على عائد كبير نظير المشاركة، المفاجأة الكبرى أن هناك عوائد لكل الأندية المصرية وليس الأهلي والزمالك فقط وفقًا للاتفاق".