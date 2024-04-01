غوارديولا يرشح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

وضع جوسيب جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي منافسه ليفربول في صدارة المرشحين للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد التعادل سلبيا مع منافسه الآخر أرسنال.

وقلب ليفربول تأخره أمام برايتون إلى فوز بنتيجة 2-1 لينتزع صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أرسنال بينما يبتعد مانشستر سيتي حامل اللقب بثلاث نقاط عن القمة.

وقال غوارديولا في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «صاحب الصدارة يبقى المرشح الأول للفوز باللقب، وأرسنال هو المرشح الثاني ونحن الثالث، فالأمر ليس في أيدينا».

وأضاف المدرب الإسباني «تركيزنا حاليا على الاستعداد لمواجهة أستون في يوم الأربعاء المقبل على ملعبنا، لقد كنا المرشحين الأقرب للقب عندما كنا في الصدارة، ولم يعد الوضع كذلك، فالأمر بسيط».

في سياق آخر، سئل غوارديولا عن كيفية اختراق الدفاع المتكتل لفريق أرسنال، ليرد مدرب مانشستر سيتي مازحا «الأمر يحتاج لقتل شخص ما».

وتابع «أقدر ما قدمه فريقي، لقد ضغطنا بقوة أمام دفاع متكتل وأرسنال قدم مباراة استثنائية بعمل فني مميز وأداء جيد للغاية من اللاعبين».

وأتم غوارديولا تصريحاته «من الممكن توجيه نفس السؤال لمدرب آخر، كان بإمكاننا أن نحقق المزيد ولكنني راض، وقلت للاعبي فريقي ألا يحزنوا، ويجب تقدير المجهود المبذول من أرسنال».