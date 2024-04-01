112 مليون دولار خسائر إيفرتون في موسم 2022-2023

قال نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن خسائره في موسم 2022-2023 بلغت 89.1 مليون جنيه إسترليني (112.52 مليون دولار) بينما ينتظر نتيجة طعن على اتهامه للمرة الثانية بمخالفة لوائح الربحية والاستدامة في البطولة.

وفي آخر تقرير محاسبي صدر أمس الأحد أرجع إيفرتون الخسارة جزئيا إلى إيقاف اتفاقيات الرعاية التجارية مع شركات روسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكشف التقرير عن استمرار خسائر النادي للعام السادس على التوالي بعد أن بلغت خسائره 44.7 مليون جنيه إسترليني في 2021-2022 بينما بلغت خسائره الإجمالية في الأعوام الثلاثة الماضية أقل قليلا من 225 مليون جنيه إسترليني.

وطبقا للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز تواجه الأندية خطر انتهاك قواعد الربحية والاستدامة إذا تجاوزت خسائرها 105 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاثة مواسم أو 35 مليونا في الموسم.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي عوقب إيفرتون بخصم 10 نقاط من رصيده لمخالفة اللوائح المالية في موسم 2020-2021 ثم خفضت العقوبة إلى ست نقاط بعد الطعن.

وفي يناير كانون الثاني الماضي اتهم النادي من جديد بمخالفة لوائح الربحية والاستدامة خلال مدة بدأت في 2019-2020 واستمرت حتى 2022-2023 بينما عقدت جلسة الاستمتاع للنظر في الاتهام الأسبوع الماضي.

في الموسم الماضي نجح إيفرتون في تفادي الهبوط بصعوبة عندما فاز في الجولة الأخيرة على بورنموث.

وحاليا يحتل الفريق المنتمي لمنطقة مرسيسايد المركز 16 برصيد 25 نقطة ويبتعد بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط وسيحل ضيفا غدا الثلاثاء على نيوكاسل يونايتد.