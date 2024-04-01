كريستيانو رونالدو يفتتح مطعمه الخاص في أبوظبي.. اليوم الإثنين في جزيرة السعديات

سيخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجربة استثمارية جديدة بافتتاح مطعماً إيطالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال حساب "لوفن أبوظبي" على منصة "إكس" إن قائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال افتتح مطعماً في أبوظبي، لعشاق المأكولات الإيطالية.

وتابع: "بمجرد أن تطأ قدمك مطعم TOTÓ الخاص بكريستيانو رونالدو، ستغمرك هالة مريحة ومتطورة ورومانسية" مشيراً إلى أن المطعم يعد بمثابة تكريم للجوهر الحقيقي للطبخ الإيطالي".

وأفاد بأن الافتتاح الرسمي للمطعم الذي يحمل اسم TOTÓ سيكون في الأول من أبريل بجزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي.

هذا وأشار موقع لوفن أبوظبي إلى أن كريستيانو رونالدو ولاعب التنس رافاييل نادال هما من المستثمرين في المطعم الإيطالي.