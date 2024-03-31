قمة مانشستر سيتي وأرسنال سلبية والصدارة في ليفربول

انتهى لقاء القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال بالتعادل السلبي لتأتي النتيجة في صالح ليفربول الذي قاده المصري محمد صلاح إلى فوز ثمين على برايتون 2-1 ووضعه في الصدارة في المرحلة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

واستغل ليفربول التعادل ليستأثر بالصدارة برصيد 67 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن أرسنال وثلاث عن سيتي حامل اللقب الموسم الماضي.

وشهدت المباراة التي أقيمت في ملعب الاتحاد عودة صانع ألعاب مانشستر سيتي البلجيكي المتألق كيفن دي بروين إلى صفوف فريقه بعد تعرضه لإصابة طفيفة في الأسابيع الأخيرة علماً أنه غاب لأشهر عدة في مطلع الموسم الحالي قبل أن يعود قبل فترة.

وعلى الرغم من نسبة استحواذ على الكرة بلغت 78 في المئة لصالح سيتي في إحدى مراحل الشوط الأول، بيد أنه لم يختبر حارس أرسنال الاسباني دافيد رايا، في المقابل، نجح أرسنال في وضع حدّ لسلسلة من 8 هزائم أمام سيتي في عقر دار الأخير بانتزاعه التعادل.

واللقاء كان الثالث بين الفريقين منذ مطلع الموسم الحالي وقد حسم أرسنال المباراتين الأولين في صالحه في الدرع الخيرية بركلات الترجيح 4-1 ثم 1-0 ذهاباً على إستاد الامارات في شمال لندن.