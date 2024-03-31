عينة منشطات إيجابية للاعب دولي مصري

‬قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد إن الاتحاد تلقى خطابا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يفيد بإيجابية عينة للدولي المصري رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وأضاف علام في مقابلة إذاعية مع محطة أون تايم سبورتس «سيتم أخذ عينة أخرى لصبحي (27 عاما) للتأكد من تناول المنشطات أم لا قبل توقيع الإيقاف عليه».

ولم يكشف علام عن توقيت هذا الاختبار وما إذا كان داخل أو خارج المنافسات.

وانضم صبحي لاعب الأهلي المصري وهدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى بيراميدز في 2020.