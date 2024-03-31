رئيس الاتحاد المصري: مواقع التواصل تفتعل أزمة بين محمد صلاح وحسام حسن

ألقى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم باللوم على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة إثارة أزمة بين محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر وبين حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وقال علام في تصريحات إذاعية اليوم الأحد ،إن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحاول يوميا افتعال أزمة بين حسام حسن وصلاح بترديد كلام على لسانهما.

وأضاف "صلاح لا خلاف عليه وقيمته مهمة جدا ولا نزايد على وطنيته، كما أن حسام حسن أكد أكثر من مرة أنه يحتاج لاعبا بقيمة محمد صلاح في صفوف الفريق".

وتساءل رئيس الاتحاد المصري "من قال إن صلاح لا يريد التعامل مع حسام حسن؟ ومن قال إن حسام حسن سيسافر إلى إنجلترا لمقابلة صلاح؟ ومن قال إن صلاح لن ينضم لمعسكر المنتخب في يونيو؟".

وواصل جمال علام "كلها أقاويل تتردد بشكل يومي، ولكن هناك فارق بين أي مبادرات خارجية ومناقشة الأمور داخل اتحاد الكرة، وحسام حسن لم يتحدث سلبا عن صلاح، واللاعب بدوره لم يصدر عنه أي تصريح".

وأختتم علام تصريحاته في هذا الشأن "العلاقة بين صلاح وحسام حسن هادئة ولكنها غير هادئة بالنسبة لوسائل الإعلام".

وأثيرت ضجة كبيرة في الأيام القليلة الماضية بسبب غياب محمد صلاح عن أول معسكر لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في مارس الجاري، بسبب تفضيل اللاعب البقاء مع ناديه الإنجليزي لاستعادة لياقته البدنية بعد العودة من إصابة أبعدته عدة أسابيع.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 1/صفر، بينما خسر أمام كرواتيا بنتيجة 4/2 في كأس عاصمة مصر الودية الدولية الشهر الجاري .