بوكيتينو يعترض على ترتيب أندية الدوري الإنجليزي

يعتقد مدرب تشيلسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، "أن فريقه يجب أن يكون في موقع أفضل في ترتيب فرق البطولة مضيفاً بأن البيانات تظهر نتائج "البلوز" لا تأتي مطابقة لأدائه على أرض الملعب.

وواجهت تشكيلة فريق بوكيتينو التي كلفت النادي اللندني مبالغ طائلة، صعوبات في الحفاظ على استقرار مستوى الأداء خلال الموسم الحالي.

ويملك تشيلسي سجلاً سيئاً في فارق الأهداف هذا الموسم، لكن قلة التهديف ترجع في الأساس إلى كثرة إهدار الفرص، حيث يحتل المركز الرابع في قائمة الفرق الأكثر إهداراً للفرص الكبيرة على مستوى الدوري.

وحسب بيانات مؤسسة (أوبتا)، "يحتل الفريق اللندني أيضاً المركز الرابع في فارق الأهداف المتوقع خلف آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول ثلاثي القمة".

وقال بوكيتينو عن ذلك: "نحن ندرك جيداً ما نقوم به فعلياً. ولهذا السبب أضحك. وأنا لا أرى الأمر شخصياً عندما يقول الجمهور ذلك. إذا نظرت إلى جميع البيانات فمن المفترض أن نحتل المركز الرابع في قائمة فرق البطولة".

وتابع: "لأسباب مختلفة، لا نحتل هذا المركز. ما تعنيه البيانات هو أننا نسير بشكل جيد. في أي مجال نريد التحسن؟ هذه أمور ستأتي بمرور الوقت. علينا فقط التنافس بصورة أفضل".

وأضاف: "يمكن فقط تحقيق هذا من خلال الخبرة ومن خلال اللعب سوياً مع مرور الوقت"