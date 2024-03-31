هدف راموس يعيد إشبيلية إلى درب الانتصارات

سجل المدافع المخضرم سيرجيو راموس هدفاً في بداية المباراة منح به فريق إشبيلية فوزاً ثميناً خارج ملعبه أمام خيتافي بالجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز سجل إشبيلية هدف الفوز المباغت في الدقيقة الخامسة عن طريق سرجيو راموس، الذي تلقى كرة عرضية أمام المرمى ليطلق تسديدة قوية تسكن الشباك.

وكان الهدف أفضل احتفال لراموس، الذي أتم عامه الـ38.

وبهذا الفوز، السابع خلال الموسم، يعود الفريق الأندلس إلى درب الانتصارات بعد تعثره في الجولتين الماضيتين (خسارة وتعادل) ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ14.

في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 38 نقطة في المركز العاشر بعدما تلقى الخسارة العاشرة.