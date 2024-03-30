إنتر ميامي يستبعد ميسي من مواجهة نيويورك سيتي

أكد مساعد مدرب إنتر ميامي الأمريكي، خافيير موراليس، أن الأرجنتيني ليو ميسي "مستبعد" من مباراة السبت أمام نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي، وأنه يعمل على أن يكون قادراً على المشاركة في الثالث من أبريل المقبل في كأس أبطال الكونكاكاف أمام مونتيري.

وقال موراليس في مؤتمر صحافي عشية المباراة: "إن ليو يعمل مع أخصائيي العلاج الطبيعي، وقد تم استبعاده من مباراة السبت. لن يكون متاحاً لأننا سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا لإشراكه في مباراة مونتيري الأربعاء المقبل".

وأضاف: "إنه احتمال وارد، نحن نعمل من أجل ذلك، وهو يعمل مع الجهاز الطبي من أجل ذلك، ولهذا السبب تم استبعاده".

وكان ميسي قد غاب عن آخر مباراتين لإنتر ميامي ومعسكر منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي الماضية بسبب حمل عضلي زائد في الفخذ.

وبدونه، خسر إنتر ميامي خارج أرضه أمام نيويورك ريد بولز بنتيجة 4-0 الأسبوع الماضي.