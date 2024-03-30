ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي بإصابة ووكر وستونز

تلقى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم ضربة مزدوجة قبل مواجهته المرتقبة مع أرسنال المتصدر الأحد، بغياب لاعبيه كايل ووكر وجون ستونز بسبب الإصابة، وتعرّض اللاعبان للإصابة خلال مشاركتهما مع منتخب بلادهما في فترة التوقف الدولية.

واستُبدل ووكر خلال الخسارة ضد البرازيل 0-1 بعد اصابة عضلية بفخذه، فيما عرج ستونز خلال التعادل مع بلجيكا 2-2 إثر اصابة في العضلة المقرّبة.

ويتصدر أرسنال الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطة عن مانشستر سيتي، في نهاية بالغة الاثارة للدوري الذي وصل إلى مرحلته الثلاثين.

وستقلق الاصابتان الدفاعيتان مانشستر سيتي قبل مواجهة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني العريق في 9 إبريل.

وقال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مؤتمر صحافي الجمعة "اصابة كايل أقوى من (اصابة) جون، لكنهما سيغيبان، لا أعرف عدد المباريات".

ويستعيد السيتي الحارس البرازيلي إيدرسون، والمدافع السويسري مانويل أكانجي، وجاك غريليش والبلجيكي كيفن دي بروين.

وكان دي بروين قد عانى الغياب عن ربع نهائي الكأس ضد نيوكاسل (2-0) قبل فترة التوقف الدولية، من موسم مليء بالإصابات، فغاب أول خمسة أشهر لتمزق عضلي، بيد ان ابن الثانية والثلاثين وفّر 12 تمريرة حاسمة وسجّل مرّتين في 12 مباراة مع "سيتيزنس".

وأضاف غوارديولا الذي لم يخسر فريقه في 38 مباراة على أرضه في مختلف المسابقات "غاب فترة طويلة لكنه تدرّب جيداً بالأمس. سنرى كيف يتطوّر وضعه في الأيام المقبلة".

وسجّل دي بروين البلجيكي المميّز مرّتين خلال الفوز على أرسنال 4-1 في ملعب الاتحاد الموسم الماضي، ليوجّه الفريق الأزرق ضربة قاسية لآمال "المدفعجية" بإحراز لقبهم الاول منذ حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر في 2004.