كأس دبي العالمي.. مواعيد السباقات وأقوى الخيول المرشحة

تدشن أمسية "كأس دبي العالمي" في الثالثة والنصف من عصر يوم غدٍ السبت، على مضمار "ميدان" العالمي في دبي، نسختها الـ 28، في حدث استقطب 119 من أقوى الخيول على الساحة الدولية، للمنافسة على ألقاب الأشواط التسعة التي تضمها الأمسية البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار، من ضمنها ستة أشواط مصنفة ضمن سباقات الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، أبرزها الشوط التاسع والرئيس "كأس دبي العالمي" البالغ جوائزه 12 مليون دولار.

"الإمارات اليوم" ترصد مواعيد الأشواط التسع، وأقوى الخيول المرشحة للقب، على النحو التالي:

15:30 – دبي كحيلة كلاسيك: للجياد العربية الأصيلة "جروب1"

المسافة: 2000 متر رملي

إجمالي جائزة الشوط: 1 مليون دولار

أبرز الخيول المرشحة للقب:

1ـ "عسفان الخالدية"

2ـ "تلال الخالدية"

3ـ "بركة"

16:05- غودولفين مايل: للجياد المهجنة الأصيلة "جروب2"

المسافة: 1600 متر رملي

إجمالي جائزة الشوط: 1 مليون دولار

أبرز الخيول المرشحة للقب:

1ـ "سعودي كراون"

2ـ "إيزولويت"

3ـ "سكوتلند يارد"

16:40- دبي غولد كب: للجياد المهجنة الأصيلة "جروب2"

المسافة: 3200 متر عشبي

إجمالي جائزة الشوط: 1 مليون دولار

أبرز الخيول المرشحة للقب:

1ـ "تاور أوف لندن"

2ـ "سيسكاني"

3ـ "كولترين"

17:15- القوز سبرينت: للجياد المهجنة الأصيلة "جروب1"

المسافة: 1200 متر عشبي

إجمالي جائزة الشوط: 1.5 مليون دولار

أبرز الخيول المرشحة للقب:

1ـ "دانية"

2ـ "فورست آت دون"

3ـ "كاليفورنيا سبانغل"

17:50- ديربي الإمارات: للجياد المهجنة الأصيلة "جروب2"

المسافة: 1900 متر رملي

إجمالي جائزة الشوط: 1 مليون دولار

أبرز الخيول المرشحة للقب:

1ـ "فوريفر يانغ"

2ـ "أوتو بال"

3ـ "ميندلسون باي"

18:25- دبي غولدن شاهين: للجياد المهجنة الأصيلة "جروب1"

المسافة: 1200 متر رملي

إجمالي جائزة الشوط: 2 مليون دولار

أبرز الخيول المرشحة للقب:

1ـ "سيبيليوس"

2ـ "ريميك"

3ـ "كلر آب"

19:10- دبي تيرف: للجياد المهجنة الأصيلة "جروب1"

المسافة: 1800 متر عشبي

إجمالي جائزة الشوط: 5 مليون دولار

أبرز الخيول المرشحة للقب:

1ـ "لورد نورث"

2ـ "لوكسمبرغ"

3ـ "ميجرد تايم"

20:00- لونجين دبي شيماء كلاسيك: للجياد المهجنة الأصيلة "جروب1"

المسافة: 2410 متر عشبي

إجمالي جائزة الشوط: 6 مليون دولار

أبرز الخيول المرشحة للقب:

1ـ "أوغوست رودان"

2ـ "ريبلز رومانس"

3ـ "شهريار"

20:35- كأس دبي العالمي: للجياد المهجنة الأصيلة "جروب1"

المسافة: 2000 متر رملي

إجمالي جائزة الشوط: 12 مليون دولار

أبرز الخيول المرشحة للقب:

1ـ "أوشبا ييسورو"

2ـ "سنيور بسكادور"

3ـ "ديرما ستوتوجاكي"