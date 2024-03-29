بايرن ميونخ يعترف باستحالة التعاقد مع ألونسو

اعترف الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس، بأنّ «التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، الإسباني تشابي ألونسو، أمر مستحيل على الأرجح».

ويُعدّ ألونسو؛ الذي قضى 3 سنوات في صفوف النادي البافاري لاعباً، الهدف الأول لبطل الدوري الألماني لخلافة توماس توخيل الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم.

ويتصدر ليفركوزن بقيادة ألونسو ترتيب البوندسليغا بفارق 10 نقاط عن بايرن قبل 8 مراحل من نهاية الموسم، ويبدو قريباً فوق العادة من الظفر بباكورة ألقابه.

ويملك ليفركوزن سجلاً خالياً من أي هزيمة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وبلغ أيضاً نصف نهائي الكأس المحلية وربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، محققاً في هذه الفترة 34 فوزاً مقابل 4 تعادلات في 38 مباراة خاضها هذا الموسم.

وفي حديثه إلى التلفزيون البافاري، أكدّ هونيس «رغبة بايرن في التعاقد مع ألونسو»، لكنه توقع أن «يبقى الأخير في ليفركوزن بعد نهاية الموسم الحالي».

وقال: «سوف نرى ما إذا كان بمقدورنا ضمه هذا العام. سيكون الأمر صعباً؛ إن لم يكن مستحيلاً على الأرجح».

وأضاف هونيس أنّ «بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة يكن تقديراً كبيراً لألونسو».

وتابع: «(ألونسو) يميل أكثر للبقاء في باير ليفركوزن في ضوء نجاحاتهما الحالية؛ لأنه لا يريد أن يتركه وراءه».

وأردف: «يمكننا القول إنه بعد أن يحقق ربما النجاح معه لعامين أو ثلاثة، قد يصبح الأمر أسهل على الأرجح لاستمالته من هناك».

وارتبط اسم ألونسو بتدريب بايرن، وأيضاً بريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي اللذين شارك معهما أيضاً لاعباً خلال مسيرته.