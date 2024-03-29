تعديل لوائح حاملي الكرات في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعديل لوائح حاملي الكرات من أجل منع إهدار الوقت خلال المباريات وتعزيز العدالة ومنع أفضلية صاحب الملعب.

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، قإنه وفقاً للتعديل الجديد، يحظر على حاملي الكرات منح الكرة إلى اللاعبين مباشرة، بل يجب على اللاعبين إحضار الكرة من أماكن مخصصة.

وسيتم وضع كرتين خلف كل مرمى بالإضافة إلى خمس كرات على كل من جانبي الملعب.

وكان مارك روبنز مدرب كوفنتري سيتي اشتكى من إهدار حاملي الكرات الوقت خلال مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي وقت سابق من الموسم، دفع بيرند لينو حارس فولهام، أحد حاملي الكرات التابعين لفريق بورنموث، بسبب تأخره في إعادة الكرة إلى الملعب.

من جانبه, قال برايتون آند هوف ألبيون، المنافس في الدوري الممتاز، في بيان، إن «التعديل سيتم تفعيله بدءاً من الجولة 30 بالدوري».

وترى الرابطة أن «التعديل لا يهدف إلى منع إهدار الوقت فقط بل حماية حاملي الكرات من الدخول في مشادات مع اللاعبين».