ليستر سيتي للسيدات يقيل مدربه لسبب مشين

أعلن ليستر سيتي الإنجليزي، إقالة ويلي كيرك، مدرب فريق السيدات لكرة القدم، بعد أن توصل تحقيق داخلي إلى أنه انتهك قواعد السلوك الخاصة بالنادي.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، فقد ذكرت تقارير إعلامية بريطانية في وقت سابق من هذا الشهر أن «كيرك يخضع للتحقيق من النادي بسبب علاقة مزعومة مع إحدى اللاعبات».

من جانبه، قال النادي: «بعد تحقيق انضباطي داخلي، واحتراماً لمبدأ الخصوصية، تم التحقق من أن ويلي قد انتهك السلوك الخاص بالفريق بدرجة تجعل موقفه لا يمكن الدفاع عنه».

وكان كيرك (45 عاماً) مدرباً للفريق منذ نوفمبر 2022 بعد فترة قصيرة قضاها مديراً لكرة القدم.

وستتولى جنيفر فوستر، مساعدة المدرب، مسؤولية الفريق بينما يستعد النادي لتعيين مدرب بعقد دائم.

ويحل ليستر، صاحب المركز التاسع في ترتيب دوري السيدات، ضيفاً على آستون فيلا بعد غد السبت.