عودة 14 لاعباً إلى تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة بيلباو

أكمل ريال مدريد ثالث تدريب له هذا الأسبوع استعداداً لمباراة أتلتيك بلباو يوم الأحد في جلسة شهدت استعادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لـ14 لاعباً دولياً تم استدعاؤهم لمنتخباتهم الوطنية.

ويتدرب كل من داني كارباخال وخوسيلو (إسبانيا) وبراهيم دياز (المغرب) وأنطونيو روديغر وتوني كروس (ألمانيا) وإدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني (فرنسا) وجود بيلينغهام (إنجلترا) ولوكا مودريتش (كرواتيا) وأردا غولر (تركيا) وفيدريكو فالفيردي (أوروغواي) وأندري لونين (أوكرانيا) وفينيسيوس جونيور ورودريغو جوس (البرازيل)، في مدينة ريال مدريد الرياضية في بالديبيباس.

ومع ذلك، تدرب كل من كامافينغا - الذي يعاني من التواء بسيط في الكاحل الأيسر - وفالفيردي وبيلينغهام بشكل منفصل عن المجموعة، باتباع خطة للتعافي قبل أن يتدربوا مع بقية زملائهم يوم الجمعة.

وكان فينيسيوس هو من تدرب مع المجموعة، على الرغم من أنه لن يتمكن من لعب المباراة ضد أتلتيك بيلباو بسبب إيقافه بعد حصوله على بطاقته الصفراء الخامسة في آخر مباراة ضد أوساسونا.

من ناحية أخرى، تدرب داني سيبايوس مع المجموعة، بعد تعافيه من الإرهاق العضلي الذي كان يعاني منه منذ 15 مارس ويسعى للدخول في قائمة لا يتواجد فيها كل من تيبو كورتوا وديفيد ألابا وإيدر ميليتاو بسبب إصابات في الركبة.

ويعد البرازيلي هو الأقرب للعودة، فهو لا يزال بعيداً عن مستواه المثالي حيث لم يلعب أي مباراة منذ 12 أغسطس وعندما يتدرب بانتظام مع المجموعة سيبدأ في الدخول في القائمة لإعادة دمجه تدريجياً مع الفريق.

وتدرب الثلاثة في صالة الألعاب الرياضية في جلسة عمل تكتيكية وتمرير الكرة والضغط، حسب ما ذكره النادي على موقعه الإلكتروني.