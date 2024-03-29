زيدان يدخل اهتمامات بايرن ميونخ لخلافة توخيل

كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان دخل دائرة اهتمام بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ لتدريب الفريق الأول.

وقالت الصحيفة إن بايرن ميونخ وضع مدرب ريال مدريد السابق ضمن خياراته لتعويض رحيل توماس توخيل في يونيو المقبل.

وكان الفريق البافاري أعلن عن تخليه عن توخيل بالتراضي بسبب سوء النتائج والأداء المحتشم لبطل "البوندسليغا" 11 مرة متتالية.

وتابعت الصحيفة الألمانية أن الفائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، يعد من أفضل الخيارات لتدريب البايرن خلفاً لتوخيل.

وواصلت: "زين الدين زيدان هو أحد الخيارات التي يدرسها بايرن لتولي زمام تدريب الفريق الأول هذا الصيف بالإضافة إلى تشابي ألونسو ومدربين آخرين".