"يويفا" يبدد مخاوف مدربي يورو 2024 من العودة إلى ما قبل "كورونا"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه سيستمع إلى مخاوف مدربي المنتخبات الوطنية بشأن عدد لاعبي كل فريق في بطولة أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

وكان "يويفا" قد أعلن العودة إلى ما قبل جائحة كورونا بتحديد عدد لاعبي كل منتخب عند 23 لاعباً، وذلك بعد أن تم زيادة العدد إلى 26 لاعباً في بطولة أوروبا 2020 وكأس العالم 2022، وقد أبدى المدربون مخاوف بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "علمنا بتعليقات بعض مدربي المنتخبات الوطنية بشأن حجم المنتخبات لبطولة أوروبا 2024".

وتابع: "ستعقد ورشة عمل مع المنتخبات المشاركة في الثامن من أبريل وسيستمع اليويفا إلى آراء المدربين. وسيتم دراسة وتقييم أي فكرة في هذا الشأن".

وتحدث مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت ومدرب هولندا رونالد كومان بشأن هذه القضية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وقال كومان بعد هزيمة فريقه أمام ألمانيا 2-1 يوم الثلاثاء الماضي: "من الغريب للغاية عدم الاختيار من 26 لاعباً. العودة إلى 23 لاعباً هي أمر سخيف.

وواصل: "تتعامل بشكل أكبر مع حالات الإصابات في الوقت الحالي. الأمر يتعلق بقدرة اللاعبين على تحمل الأعباء".

وقال ساوثغيت إنه سيختار قائمة أولية موسعة ويأمل في التراجع عن قرار اليويفا".

وأضاف: "يجب أن نختار تشكيلة أكبر هنا، وهو ما فعلناه قبل بطولة أوروبا التي أقيمت عام 2021 رغم أننا كنا نتعامل مع تشكيلة من 26 لاعباً حينها".

وتابع: "هناك اجتماع آخر مع اليويفا حيث يدور الحديث بين بعض المدربين حول إمكانية زيادة العدد".

ويجب على مدربي المنتخبات تقديم تشكيلات فرقهم إلى اليويفا خلال فترة تنتهي في السابع من يونيو)، إذ تنطلق منافسات البطولة في 14 من الشهر نفسه.