ميسي يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تفاصيل موعد اعتزاله وخططه في المستقبل القريب في مقابلة مثيرة أجريت معه أخيراً

بينما يقدم نجم الدوري الأمريكي لكرة القدم أداءً مبهراً مع فريقه إنتر ميامي، قدم "البرغوث" تلميحاً جديداً حول مستقبله الكروي.

وقال ميسي لـBig Time: "أعلم أنه في اللحظة التي أشعر فيها أنني لم أعد قادراً على الأداء، ولم أعد أستمتع باللعب أو مساعدة زملائي في الفريق، سأعتزل".

وقالت صحيفة TeamTalk البريطانية إن ميسي بالنسبة لكثير من الناس، هو الأعظم على الإطلاق، وذلك لسبب وجيه. فقد فاز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، وأكدت أن الرياضة لن تكون كما كانت بدونه.

وتابعت أنه بعد الاستمتاع بسنوات الذروة في أوروبا، انضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي العام الماضي حيث واصل إثارة الإعجاب في محيطه الجديد.

وفي أول 19 مباراة له مع إنتر ميامي، ساهم ميسي في 23 هدفاً، سجل 16 هدفاً وقدم سبع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

كما قاد إنتر ميامي إلى أول لقب له على الإطلاق الموسم الماضي حيث فاز بكأس الدوري. إذ سجل "ليو" في جميع المباريات السبع خلال البطولة ولعب دوراً رئيسياً في رفع الكأس لفريق جيراردو مارتينو.

وتابعت الصحيفة: "في حين أن صانع الألعاب الأرجنتيني لا يزال لديه القدرة على تغيير قواعد اللعبة، إلا أن الإصابات بدأت تصبح أكثر انتظاماً بالنسبة للاعب البالغ من العمر 36 عاماً".

وبينت أن الموسم التحضيري لميسي توقف بسبب عددٍ من الإصابات وغاب عن آخر مباراتين لإنتر ميامي بسبب مشاكل عضلية.

بدوره قال بطل العالم مع الأرجنتين: "أنا أنتقد نفسي بشدة، أعرف متى أكون جيداً ومتى أكون سيئاً ومتى ألعب جيداً ومتى ألعب بشكل سيئ".

وأضاف نجم برشلونة وباريس سان جيرمان سابقاً: "عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة، سأقوم بها دون التفكير في العمر. إذا شعرت أنني بحالة جيدة، سأحاول دائماً الاستمرار في المنافسة لأن هذا ما أحبه وأعرف كيف أفعله".