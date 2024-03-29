ريال مدريد ولوكا مودريتش.. علاقة تاريخية وخبر حزين للجمهور

أكدت تقارير إسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لا تفكر في تجديد عقد اللاعب الكرواتي الكبير لوكا مودريتش، وتعمل حاليا على خطة توديع أسطورته الكرواتية بأفضل طريقة ممكنه قبل انتهاء عقده الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أن علاقة مودريتش ستنتهي بشكل رسمي مع ريال مدريد في 30 من شهر يونيو المقبل، وتفكر الإدارة في إعلان رحيل النجم الكرواتي قبل انتهاء الموسم للحصول على وداعية تليق بتاريخه من قبل الجماهير واللاعبين.

وينتهي عقد لوكا مودريتش (38 عاما) مع ريال مدريد عقب انتهاء الموسم، ولن يقوم اللاعب بتمديده لفترة أطول لينتهي مشوار النجم الكرواتي مع ريال مدريد الحافلة بالإنجازات.

وكشف شبكة "ريليفو" الإسبانية إلى أنه على الرغم من أن رحيل مودريتش مؤلما، إلا أن النادي واللاعبين بدأوا في قبول فكرة وداع اللاعب، في إنتظار وداعية تاريخية تليق بتاريخ اللاعب مودريتش في ريال مدريد الذي أصبح أحد أساطير النادي.