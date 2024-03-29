تحديد مصير تشابي ألونسو من تدريب ليفربول خلفا لكلوب

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول اتخذ قراراً جديداً حول التعاقد مع تشابي ألونسو لتدريب الفريق الإنجليزي بداية من الموسم القادم، وذلك بعد اعلان مدرب ليفربول يورغن كلوب ترك الفريق نهاية الموسم الحالي بعد فترة كبيرة أعاد فيها المدرب بناء الفريق من جديد.

وارتبط المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، ألونسو، بالانتقال إلى ليفربول ليحل بديلاً للمدرب الألماني يورجن كلوب في ليفربول، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المدرب مع الفريق الألماني.

وكشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، أنه من غير المرجح أن يظهر تشابي ألونسو في القائمة المختصرة النهائية ليحل محل يورجن كلوب لتولي تدريب ليفربول بالموسم القادم، مشيرة أن تشابي ألونسو يفكر في البقاء على الأقل لمدة لموسم إضافي في باير ليفركزون.

وكتبت صحف إنجليزية، عن بعض المرشحين بقوة حيث قالت إن المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة، روبن أموريم، بالإضافة إلى روبيرتو دي زيربي المدير الفني لفريق برايتون، هم المرشحين الأبرز لتدريب ليفربول في الموسم المقبل.