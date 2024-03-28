محمد صلاح يُقنع بطل كأس العالم بتغيير سلوكه في ليفربول

واصل هداف فريق ليفربول النجم المصري محمد صلاح، تأثيره الغريب على لاعبي فريقه، إذ كشف أليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول ومنتخب الأرجنتين، عن حديث دار بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، كان وراء إقناعه بالعدول عن عادة حافظ عليها قبل انتقاله لقلعة الأنفيلد.

وأكد النجم الأرجنتيني والذي ساهم بشكل كبير في تغيير نتائج ليفربول هذا الموسم، أنه تلقى رسالة من صلاح فور انضمامه للريدز كانت سببا رئيسيا في تغيير كبير بطبيعة اختياره لملابسه قبل إجرائه تدريبات الإحماء في الآنفيلد.

وقال ماك أليستر في تصريح للموقع الرسمي: "عندما كنت في برايتون كنت أرتدي السراويل الطويلة بدلا من السروال القصير (الشورت) الخاص بزي الفريق أثناء عمليات الإحماء، ثم جئت إلى الآنفيلد وقمت بنفس التصرف الذي اعتدت عليه".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: "أتذكر قبل مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد خرجنا لإجراء الإحماء، وكنت أرتدي قبعة وسروالا طويلا، إلا أن محمد صلاح فور أن شاهدني بهذا الشكل، جاء لي وقال: (ماذا تفعل؟ لماذا ترتدي هذا؟)".

وتابع ماك أليستر: "منذ ذلك اليوم، لم أعد أرتدي السراويل (خلال الإحماء) مرة أخرى، فقط بسبب مو".

وساهم النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، قبل أن ينتقل إلى ليفربول الصيف الماضي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 70 مليون يورو، وساهم اللاعب بتسجيل 5 أهداف وصنع 6 خلال 34 مباراة خاضها مع الريدز هذا الموسم.