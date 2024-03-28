الأرجنتين تهزم كوستاريكا في غياب ميسي

سجلت الأرجنتين بطلة العالم ثلاثة اهداف في الشوط الثاني لتقلب تخلفها امام كوستاريكا وتخرج فائزة 3-1 في مباراة ودية في كرة القدم اقيمت في لوس انجليس.

وخاضت الارجنتين المباراة في غياب نجمها ليونيل ميسي بداعي الاصابة لكنها حققت فوزها الثاني في جولتها الاميركية بعد ان تغلبت على السلفادور 3-0 في فيلادلفيا الجمعة.

سيطر المنتخب الارجنتيني على مجريات اللعب لكن كوستاريكا افتتحت التسجيل خلافا لمجريات اللعب عن طريق هجمة مرتدة سريعة عندما سدد الفارو زامورا كرة قوية تصدى لها حارس الارجنتيني والتر بينيتيس لكنها تهيأت امام مانفريد اوغالدي الذي تابعها داخل الشباك (34).

ونجح المنتخب الارجنتيني في إدراك التعادل عن طريق الجناح المخضرم انخل دي ماريا (36 عاما) من ركلة حرة رائعة سددها في الزاوية العليا لمرمى كوستاريكا (52).

وارتدت رأسية نيكولا تاليافيكو من العارضة أثر ركلة ركنية ارجنتينية لتجد اليكسيس ماكاليستر الذي تابعها من مسافة قريب داخل الشباك مانحا التقدم لفريقه (56).

واختتم مهاجم إنتر الايطالي لاوتارو مارتينيس التسجيل عندما استثمر كرة متقنة من رودريغو دي بول ليودعها الشباك (77).