بايرن ميونخ يطلب من جمهوره عدم شراء تذاكر مباراته ضد آرسنال

طلب نادي بايرن ميونيخ الألماني جماهيره بعدم شراء تذاكر مباراة أرسنال الإنجليزي، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما تلقى النادي عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية قال النادي الألماني في بيان رسمي "إن إدارة أرسنال أبلغتهم بأنه سيتم إبعاد جماهير بايرن ميونيخ عن بوابات الدخول إلى الملعب في مباراة الذهاب التي ستقام يوم 9 أبريل في لندن".

وأضاف البيان "لذا ينصح بايرن ميونيخ جماهيره بعدم شراء تذاكر هذه المباراة، والنادي لن يحصل إلا على عدد محدود من التذاكر لبعثته لهذه المباراة وفقا لالتزامات تعاقدية".

وعوقب بايرن ميونيخ بعدم السماح ببيع التذاكر لجماهيره في المباريات التي ستقام خارج ألمانيا بسبب إطلاق الجماهير الألعاب النارية في مباراة ذهاب دور الـ16 أمام لاتسيو الإيطالي في شباط/فبراير.

وقال بايرن ميونخ في بيانه أيضا "بشكل عام نحن سعداء جدا بالوصول لدور الثمانية لكن اللعب خارج ملعبنا بدون جماهيرنا يمثل ضربة كبيرة".

وكان جان كريستيان دريسن المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ أكد في وقت سابق أن ناديه لن يطعن ضد هذه العقوبة، قائلا "للأسف تسببت مجموعة صغيرة في إلحاق الضرر بجميع أنصارنا والفريق".