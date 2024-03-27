مشجع يلتقط "سيلفي" مع رونالدو أثناء المباراة.. والبرتغال تسقط أمام سلوفينيا (فيديو)

اقتنص منتخب سلوفينيا فوزاً مثيراً من ضيفه البرتغالي 2 /صفر، في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما في ليوبليانا.

وحسم منتخب سلوفينيا الفوز في الشوط الثاني بهدفين حملا توقيع آدم جنزدا سيرين في الدقيقة 72، وتيمي إلسينك في الدقيقة 80.

ويستعد منتخب البرتغال للمشاركة في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، حيث يلعب ضمن المجموعة السادسة إلى جوار تركيا والتشيك ومنتخب متأهل عبر الملحق.

كما تشارك سلوفينيا في يورو 2024 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الدنمارك وصربيا وإنجلترا.

وشارك كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي ونجم النصر السعودي، في المباراة والتقط صورة فوتوغرافية "سيلفي" مع أحد المشجعين الذي اقتحم أرض الملعب في الشوط الأول.