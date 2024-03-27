بيلينغهام ينقذ إنجلترا من فخ بلجيكا في الوقت القاتل

أنقذ لاعب الوسط المهاجم لنادي ريال مدريد الاسباني جود بيلينغهام ، منتخب بلاده إنجلترا من خسارة ثانية توالياً بإدراكه التعادل في الوقت بدل الضائع أمام ضيفه البلجيكي 2-2 على ملعب ويمبلي.

وفرض مهاجم أستون فيلا الإنجليزي يوري تيلمانس، نفسه نجماً للمباراة بمنحه التقدم مرتين لمنتخب «الشياطين الحمر» في الدقيقتين 11 و36، ورد منتخب «الأسود الثلاثة» بهدفي مهاجم برنتفورد إيفان توني (17 من ركلة جزاء)، وبيلينغهام (90+5).

وتفادت إنجلترا الخسارة الثانية على أرضها بعد الأولى أمام ضيفتها البرازيل 0-1 السبت.