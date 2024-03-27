اكتمال منتخبات يورو 2024.. جورجيا وبولندا وأوكرانيا يحجزون آخر 3 بطاقات

أكملت جورجيا وبولندا وأوكرانيا عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا هذا الصيف، بعدما احتاجت الأولى والثانية إلى ركلات الترجيح للفوز على اليونان 4-2 وويلز 5-4، بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي في نهائيي المسارين الثالث والأول من الملحق تواليا، وفوز الثالثة على أيسلندا 2-1 في نهائي المسار الثاني.

وحققت جورجيا إنجازاً تاريخياً بتأهلها لأوّل بطولة كبرى منذ انحلال عقد الاتحاد السوفياتي بداية التسعينات.

ويلعب المنتخب الجورجي الذي يشرف على تدريبه المدافع الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول منذ فبراير 2021، في نهائيات البطولة القارية ضمن المجموعة السادسة بجانب البرتغال بطلة 2016 وتركيا وتشيكيا.

وواصلت اليونان البطلة المفاجأة في البرتغال عام 2004، غيابها عن نهائيات كأس أوروبا منذ 2012 عندما بلغت ثمن النهائي وخسرت أمام ألمانيا 2-4.

وعلى ملعب فروكلاف في بولندا، تأهل المنتخب الأوكراني لأوّل بطولة كبرى منذ حربها مع روسيا، بعدما قلب تأخره بهدف أمام أيسلندا إلى فوز مستحق.

وتقدمت أيسلندا عبر ألبرت غودمندسون (30)، وردت أوكرانيا بهدفي فيكتور تسيغانكوف (54)، وميخايلو مودريك (84).

وتلعب أوكرانيا في النهائيات ضمن المجموعة الخامسة بجانب بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.

ولم يغب المنتخب الأوكراني عن كأس أوروبا منذ 2012 حين تأهل للمرة الأولى منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي، وقد وصل في النسخة الأخيرة صيف 2021 الى ربع النهائي.

أما أيسلندا، فخاضت النهائيات القارية مرة واحدة فقط وذلك عام 2016 حين وصلت إلى ربع النهائي.

وفي كارديف، كانت بولندا آخر المتأهلين إلى النهائيات التي بلغتها للمرة الخامسة توالياً، فيما فشلت ويلز في حجز بطاقتها للمرة الثالثة توالياً في البطولة القارية والرابعة في آخر خمس محاولات لها للتأهل إلى بطولة كبرى بعدما شاركت نهاية 2022 في مونديال قطر حيث خرجت من الدور الأول.

ويخوض المنتخب البولندي رحلة شاقة في نهائيات ألمانيا، إذ يلعب في المجموعة الرابعة بجانب فرنسا وصيفة بطلة العالم وهولندا والنمسا.