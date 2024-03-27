بيان جديد يكشف تطورات حالة أحمد رفعت.. فصل جهاز الغسيل الكلوي

أعلنت مستشفى زمزم المصرية عن آخر تطورات حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، موضحة أنه تم نقله إلى القاهرة.

ونص بيان مستشفى زمزم على أنه: "تكليلا لمجهودات الطواقم الطبية في مستشفى زمزم، تم نقل اللاعب أحمد رفعت الأربعاء 27 مارس الساعة 1 صباحا إلى القاهرة".

وأضاف: "يأتي ذلك بناء على رغبة اللاعب وأسرته، وذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي".

وتابع: "كما تم استقرار كافة العلامات الحيوية للحالة وذلك بتنسيق من إدارة نادي فيوتشر والطاقم الطبي المسؤولن عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى".

في المقابل أوضح موقع "فيلغول" المصري أن الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم كشف عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطوارئ، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.