مودريتش يحقق رقماً تاريخياً أمام مصر.. ويستعد لإزاحة حسام حسن

حقق نجم ريال مدريد، لوكا مودريتش، رقماً تاريخياً عندما قاد منتخب بلاده كرواتيا ضد منتخب مصر، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وقاد مودريتش ثالث العالم 2022 ووصيف العالم 2018 للفوز على "الفراعنة" 4-2 والتتويج بلقب كأس البطولة بعدما صنع هدفين، بينما قفز اللاعب الكرواتي إلى المركز 14 في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية.

ووصل رصيد مودريتش إلى 174 دولية ليتخطى الثنائي السعودي محمد الدعيع، والأردني عامر شفيع، برصيد 173 مباراة لكلا منهما.

وسجل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في 174 مباراة دولية، 24 هدفاً، حيث لعب أول مباراة دولية في 1 مارس 2006.

ومن المتوقع أن يتخطى لوكا مودريتش النجم المصري حسام حسن 177 مباراة دولية، خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا المقبلة يورو 2024 في ألمانيا.

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية برصيد 205 مباراة، وهو اللاعب الوحيد الذي تمكن من تخطي حاجز الـ200 مباراة دولية.