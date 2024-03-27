فازت على هولندا.. ألمانيا تواصل إسقاط الكبار تحت قيادة ناغليسمان

انتهت المواجهة الودية المثيرة بين ألمانيا وهولندا بفوز رفاق توني كروس بهدف جاء مع الدقائق الأخيرة.

وانتصرت ألمانيا على ضيفتها هولندا 2-1 في مباراة دولية ودية أقيمت في فرانكفورت.

وواصلت ألمانيا نتائجها الجيدة إذ حققت فوزها الثاني توالياً تحت قيادة مدربها ناغليسمان بعدما تغلبت على فرنسا 2-0 منذ أيام في مباراة ودية أيضاً.

وافتتح فيرمان التسجيل لصالح هولندا مبكراً مع الدقيقة الرابعة لكن ميتلشتيت تمكن من تعديل النتيجة سريعاً (11).

وانتظر منتخب ألمانيا حتى الدقيقة 85 عندما أهدى البديل فولكروغ بلاده هدف الفوز الذي انتهت عليه المواجهة.