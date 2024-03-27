حسام حسن يتجنب الحديث عن محمد صلاح بعد خسارة مصر أمام كرواتيا

تحدث مدرب منتخب مصر حسام حسن على الهزيمة التي نالها الفراعنة أمام منتخب كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الدولية الودية، وهو أول ظهور للمنتخب المصري في بطولة تحت قيادة النجم حسام حسن، وخسرها الفراعنة ليفقدوا أول لقب ودي في استاد عاصمة مصر.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" المصرية: "نحمد الله على كل شيء، كنت أتمنى أن أسعد الجماهير التي حضرت، وقلت للاعبين أريد أن نستفيد من البطولة ونعيد الجماهير بعد ابتعادهم الفترة الماضية، وافقت على البطولة من أجل الاستفادة الفنية لمباراتي تصفيات كأس العالم، بالتأكيد نسبة الفوز كانت في صالح كرواتيا قبل اللقاء، ولكن كنا نريد أن نصنع مفاجأة، واجهنا لاعبين متمرسين ولديهم خبرات كبيرة، أنا استفدت كثيرًا لكني لا أحب الهزيمة".

وتجنب حسام حسن الحديث عن محمد صلاح عند الحديث عن أسباب الخسارة حيث قال: "افتقدنا لاعبين مهمين مثل أحمد سيد زيزو ومحمد الشناوي، وأيضًا اللاعبين الذين كان من المفترض أن يتواجدوا بعيداً عن الإصابات، كما يوجد 4 أو 5 لاعبين أساسيين كان لهم دور كبير" في إشارة إلى غياب محمد صلاح وهو غير مصاب.

وتابع: "أهم شيء في مباراة اليوم هو الجمهور، والاستفادة من اللقاء كبيرة جدًا، ولو لم أكن قد وافقت على لعب هذه البطولة كان الأمر سيكون غامضًا قبل مباراتي التصفيات، لكني خرجت بسلبيات وإيجابيات كبيرة جدًا".

واستطرد: "أجريت التغييرات بغض النظر عن تعويض النتيجة أو لا، لكن كنت أريد أن أرى اللاعبين، وكان من الممكن الدفع بـ مصطفى شوبير فهو مستقبل المنتخب، كل ما يحزنني هو الجمهور الذي كان يتعشم في الفوز، كنت أتمنى إسعادهم، لكني راضٍ عن التجربة وكنت أتمنى الفوز بالبطولة".

وكانت مصر قد استضافت منافسات كأس العاصمة الدولية الودية بحضور منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، بالإضافة إلى مصر، وانتهت البطولة بفوز كرواتيا بالمركز الأول، ومصر في المركز الثاني وتونس ثالثا، فيما حل منتخب نيوزيلندا بالمركز الرابع والأخير.