كرواتيا تُلحق الخسارة الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (فيديو)

فاز منتخب كرواتيا بلقب كأس عاصمة مصر الودية، بعد فوزه على المنتخب المصري في النهائي 4-2، ليلحق الخسارة الأولى للمدرب حسام حسن.

وتقدم منتخب مصر مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق رامي ربيعة قبل أن يسجل منتخب كرواتيا هدف التعادل في الدقيقة 22 عن طريق نيكولا فلاسيتش بعد تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف برونو بيتكوفيتش هدفا ثانيا للمنتخب الكرواتي (57)، ثم سجل أندري كراماريتش الهدف الثالث (77).

وأضاف المنتخب الكرواتي هدفا رابعا في الدقيقة 86 من توقيع لوفرو ماير.

وفي الدقيقة 90 سجل منتخب مصر هدفا ثانيا عن طريق محمد عبد المنعم.

وتعد هذه هي أول هزيمة يتعرض لها منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي تولى المسؤولية في فبراير الماضي خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان المنتخب المصري قد تغلب على نيوزيلندا في نصف النهائي (1-0)، بينما تخطى منتخب كرواتيا عقبة تونس في الدور ذاته، بالفوز بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في الوقت الأصلي.