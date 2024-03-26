تصفيات مونديال 2026.. تأهل العراق وأستراليا وفوز ثمين لفلسطين

بلغ العراق الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد فوزه الكاسح على مضيفته الفيليبين 5-0 الثلاثاء في مانيلا، في الجولة الرابعة من الدور الثاني.

العراق الذي شارك مرة وحيدة بتاريخه في كأس العالم عام 1986، رفع رصيده إلى 12 نقطة معززاً صدارته للمجموعة السادسة، بفارق خمس نقاط عن إندونيسيا التي فازت للمرة الأولى منذ 2004 على أرض مضيفتها فيتنام (3 نقاط) بثلاثية نظيفة.

سجّل لبطل آسيا 2007 الذي جدّد فوزه على الفيليبين، العائد من الإيقاف أيمن حسين (14 من ركلة جزاء، 37)، أمير العماري (30)، زيدان إقبال (62) وزيد تحسين (77).

قال الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق "ساعدنا على تحقيق النتيجة الكبيرة تقدّمنا المبكر في المباراة، خلافاً لمباراتنا في البصرة التي تأخرنا في التسجيل فيها بسبب التكتل الدفاعي واهدار الفرص".

ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية، علماً ان آسيا تتمثل بثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.

أستراليا تجدّد الفوز على لبنان

وحسمت أستراليا تأهلها باكتساحها لبنان 5-0 في كانبيرا، فيما قطعت فلسطين شوطاً كبيراً نحو التأهل بفوزها القاتل على مضيفها البنغلادشي 1-0 في المجموعة التاسعة.

جدّدت أستراليا فوزها على لبنان بأهداف كوسيني ينغي (2)، باسل جرادي (47 خطأ في مرمى فريقه)، كريغ غودوين (48، 81) وجون ايردايل (68)، فرفعت رصيدها إلى 12 نقطة مقابل 7 لفلسطين و2 للبنان.

وكان لبنان خسر أمام استراليا أيضاً 0-2 في سيدني الخميس، فيما خاض مباراة الثلاثاء في العاصمة الأسترالية "على أرضه"، لعدم وجود ملعب في لبنان مطابق لمواصفات ومعايير الاتحادين الدولي والآسيوي.

قال مهاجم لبنان عمر شعبان (بوغيل) "إذا تركنا لهم الكرة هذا ما سيحدث. ارتكبنا أخطاء ولم نكن منظّمين فعاقبونا بأربعة أهداف في الشوط الثاني".

وفي الثانية، جدّدت فلسطين فوزها على بنغلادش 1-0 بهدف ميشال (دادو) ميلاد القاتل (90+4)، بعدما كانت اكتسحتها 5-0 الخميس.