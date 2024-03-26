زيدان يحدد شروطه للموافقة على تدريب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان ألمح إلى الأشياء الثلاثة التي يجب أن تتوفر في "أولد ترافورد" إذا أراد تدريب مانشستر يونايتد.

ويتعرض المدرب الحالي للـ"شياطين الحمر" إيريك تين هاغ لضغوط بعد موسم ثانٍ مخيب للآمال مع يونايتد، ويبدو أن مستقبل المدرب الهولندي بات غير مضمون، حيث لم يقتنع مالك الأقلية الجديد للنادي السير جيم راتكليف بأنه الرجل الذي سيعيد يونايتد إلى صدارة كرة القدم الإنجليزية.

وقد أدى عدم اليقين هذا، إلى ربط العديد من الأسماء الكبيرة بمجموعة أولد ترافورد، بما في ذلك زين الدين زيدان.

وعاد زيدان إلى مدريد نهاية هذا الأسبوع لخوض مباراة الأساطير ضد بورتو، وقبلها تحدث عن سبب استقالته من منصبه منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وقال النجم الدولي الفرنسي السابق الذي دافع عن ألوان ريال مدريد كلاعب بين 2001 و 2006 بحسب صحيفة ماركا "أعرف كرة القدم وأعرف متطلبات نادي مثل مدريد، أعلم أنه عندما لا تفوز عليك أن تغادر، ولكن هنا تم نسيان شيء مهم للغاية، لقد تم نسيان كل ما قمت ببنائه على أساس يومي، وما ساهمت به في العلاقة مع اللاعبين، ومع الـ150 شخصا الذين يعملون مع الفريق ومن حوله".

وسلط زيدان الضوء على 3 أشياء يجب أن تكون متوفرة حتى يكون النادي رائعا باستمرار، مشيرا إلى أنه لن يتولى منصب يونايتد ما لم يتم ضمان هذه الأشياء.

وأضاف "لقد ولدت فائزا وكنت هنا للفوز بالبطولات، ولكن وراء ذلك يوجد البشر والعواطف والحياة، ولدي شعور بأن هذه الأمور لم يتم تقييمها، وأنه لم يتم فهم أن هذه هي الطريقة التي يتم بها الحفاظ على ديناميكيات النادي العظيم".

وختم "في بعض النواحي، تم انتقادي بسبب ذلك. اليوم حياة المدرب على مقاعد البدلاء في نادٍ كبير هي موسمان، وليس أكثر من ذلك بكثير، لكي تستمر لفترة أطول، العلاقات الإنسانية ضرورية، فهي أهم من المال، وأهم من الشهرة، وأهم من كل شيء".

وظل الفرنسي الأسطوري بعيداً عن التدريب منذ أن غادر ريال مدريد في عام 2021.

يذكر أن زيدان فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 سنوات متتالية بين 2016 و2018 مع النادي الملكي قبل أن يعود لفترة ثانية في 2019، ويقوده إلى لقب الدوري.