آشلي كول ينضم إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

انضم آشلي كول، الظهير الأيسر السابق لآرسنال وتشيلسي، إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعام 2024.

وفتحت رابطة الدوري الإنجليزي تصويتاً للجماهير من أجل اختيار لاعبين اثنين من بين 15 لاعباً، وستعلن في وقت لاحق عن اسم اللاعبين الفائزين.

وخاض كول، الظهير الأيسر السابق لمنتخب إنجلترا، مسيرة رائعة في الدوري الإنجليزي، وخاض 385 مباراة، وسجل 15 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة 147 مرة، وتُوج باللقب 3 مرات.

وظهر كول بقميص آرسنال في ثمانية مواسم متتالية بدءاً من 1998 - 1999، ثم قضى الفترة ذاتها مع غريمه اللندني تشيلسي، وحتى 2013 - 2014.

وتضم قائمة المرشحين لدخول قاعة المشاهير هذا العام سول كامبل ومايكل كاريك وآندرو كول وجيرمين ديفو وسيسك فابريغاس وليس فرديناند وروبي فاولر وإيدن هازارد وغاري نيفيل ومايكل أوين وديفيد سيلفا وجون تيري ويايا توري والحارس إدوين فان دير سار ونيمانيا فيديتش.

وفي 2023، انضم أسطورة التدريب أليكس فيرغسون وغريمه أرسين فينغر لقاعة المشاهير إلى جانب ريو فردينانز والحارس بيتر تشيك وتوني آدمز.

أما في 2022، فقد انضم 8 لاعبين هم باتريك فييرا ووين روني وإيان رايت والحارس بيتر شمايكل وبول سكولز وديدييه دروغبا وفينسن كومباني وسيرجيو أغويرو.

وبدأ الإعلان عن المنضمين في 2021 وانضم آنذاك 8 لاعبين هم ديفيد بيكهام ودينيس بيركامب وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد وآلان شيرر وتيري هنري وإيريك كانتونا وروي كين.