أتليتيكو مدريد يعلن تمديد عقد كوكي حتى 2025

أعلن فريق أتليتيكو مدريد المنافس في الدوري الإسباني تمديد عقد قائده كوكي لعام إضافي حتى 2025.

ويبلغ كوكي من العمر 32 عاماً وانضم إلى فريق العاصمة الإسبانية عام 2009 علماً بأنه خاض إلى الآن مع أتليتيكو 444 مباراة سجل خلالها 37 هدفاً.

وقال النادي: «قائدنا الذي ينتهي عقده في 30 يونيو (حزيران) المقبل، توصل إلى اتفاق مع النادي يقضي بالتمديد له لعام إضافي يتجدد كل موسم».

وتابع: «كوكي هو الكفاح، والجهد، والتضحية، والتضامن. كوكي هو القلب والشجاعة».

وخاض كوكي (32 عاماً) 626 مباراة في صفوف «كولتشونيروس» على مدى 15 عاماً، وكانت أولى مبارياته الرسمية معه عام 2009، وسجل 47 هدفاً حتى الآن.

وتوّج لاعب الوسط بالدوري الإسباني مرتين، وبالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مرتين أيضا، بالإضافة إلى كأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسبانية، وكأس السوبر الأوروبية.